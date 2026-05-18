Identifican a Presunto Responsable de Multihomicidio en Puebla: Es Hijo del Matrimonio Asesinado

En las últimas horas se hizo viral un video donde aparece el principal sospechoso del ataque armado que privó de la vida a toda una familia en un rancho de Tehuitzingo en Puebla.

En un transmisión realizada en un lugar lejano al municipio donde ocurrió la masacre contra 10 personas, el sujeto identificado como José Alfredo T. asegura que estuvo "perdido" en las drogas y el alcohol.

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El hombre responsabiliza a sus padres por haberlo impuesto una fuerte carga de trabajo, y asegura: "Tuve que tomar medidas más allá de lo normal".

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Luego de revelarse esta grabación surge la línea de investigación que apunta a una posible venganza, después de que presuntamente la familia lo internara en un anexo para rehabilitación.

Cabe recordar que hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque armado donde fueron acribillados seis integrantes de la misma familia en un rancho de la localidad de Texcalapa, así como cuatro trabajadores que se encontraban en el lugar.

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Con información de N+

JAPR