Detienen en Baja California a Sujeto por Presuntamente Matar a una Mujer en Puebla

Este martes 19 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Carmelino “N” en Mexicali, municipio del estado de Baja California, presuntamente responsable del homicidio de una mujer en el estado de Puebla.

El hoy detenido habría ingresado con su víctima a un predio en la colonia La Loma de la capital poblana, donde le habría provocado lesiones que le ocasionaron la muerte.

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Detienen en Baja California a Carmelino “N” por homicidio de mujer en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en colaboración con autoridades del estado de Baja California, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Carmelino “N”, de 34 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, el 18 de noviembre de 2017 el hoy imputado ingresó junto con una mujer a un inmueble ubicado en la colonia La Loma, donde presuntamente la agredió con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Derivado de actos de investigación y labores de localización, agentes investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial en inmediaciones de la colonia Río Nuevo, en Mexicali, Baja California.

Detienen a pareja por feminicidio de adulta mayor en Apizaco, Tlaxcala

Un hombre y una mujer identificados como Guadalupe "N" y Carina "N" fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) acusados del feminicidio de una adulta mayor de 83 años ocurrido en Apizaco.

El 24 julio de 2025, María de Jesús de 83 años de edad se encontraba al interior de su vivienda ubicada en la calle Niños Héroes, en la colonia Cerrito de Guadalupe, cuando la pareja irrumpió en su domicilio.

Una Mujer de la Tercera Edad Fue Apuñalada con Desarmador por su Esposo en Puebla

La pareja imputada fue localizada y detenida en San Luis Apizaquito, tras cumplimentarse el mandamiento judicial emitido por un Juez de Control gracias a la integración de datos de prueba.

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Con información de N+

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