Detienen a Sujeto que Presuntamente Golpeó Alcoholizado a una Mujer en Huejotzingo, Puebla

Este martes 12 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Christian “N” por presuntamente agredir a una mujer mientras estaba ebrio en el municipio poblano de Huejotzingo.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido agredió física y verbalmente a su víctima mientras se encontraban al interior de un inmueble, provocándole lesiones de gravedad.

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Christian “N” agredió alcoholizado a una mujer en Huejotzingo, Puebla

El 29 de septiembre de 2025, la víctima se encontraba en una habitación de su domicilio en compañía del hoy imputado, quien presuntamente la comenzó a agredir física y verbalmente mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las indagatorias señalan que el probable responsable la empujó hacia otra habitación, donde presuntamente la golpeó en repetidas ocasiones con puños y patadas en distintas partes del cuerpo, además de morderla en brazos y manos.

Posteriormente, continuó la agresión hasta causarle una lesión de gravedad al morderle el labio inferior, provocándole desprendimiento parcial. Aprovechando un descuido del agresor, la víctima logró escapar del inmueble y pedir ayuda.

Detienen a Christian “N” por tentativa de feminicidio en Huejotzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró la aprehensión de Christian “N”, de 19 años, por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar, lesiones calificadas y feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una mujer, actos registrados en el municipio de Huejotzingo.

Derivado de los datos de prueba recabados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

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El pasado 11 de mayo, agentes investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial en calles del municipio antes menicionado, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial competente.

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Con información de N+

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