Comando Armado Ataca a Disparos a Elementos de la Guardia Nacional en Culiacán; Esto se Sabe

Un ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo en las instalaciones de negocio de hamburguesas ubicado en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de la ciudad de Culiacán. Este hecho violento dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas dos elementos de la Guardia Nacional (GN) que se encontraban cenando en el establecimiento de comida rápida.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Avellana, entre Cedros y Dalias, en una casa habilitada como puesto de hamburguesas, donde los uniformados convivían junto con civiles cuando un grupo armado arribó al sitio y abrió fuego en repetidas ocasiones contra los presentes.

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Se dio a conocer que durante la agresión resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional y dos personas civiles, quienes fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. Minutos antes de la medianoche se confirmó la muerte de uno de los agentes federales a consecuencia de las heridas de bala que recibió durante el ataque armado.

Activan operativo tras ataque a elementos de la Guardia Nacional

Tras el atentado, se activó un fuerte operativo por corporaciones federales, estatales y municipales quienes se desplegaron en la zona para tratar de localizar a los responsables, quienes lograron escapar con rumbo desconocido.

El área de los hechos fue acordonada por personal de seguridad mientras agentes investigadores y peritos se encargaron de llevar acabo las diligencias correspondientes y asegurar evidencia balística en el lugar los cuales fueron ingresados a las carpeta de investigación por este ataque que generó alarma entre los habitantes de este sector de Culiacán.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado información acerca de personas detenidas relacionadas con estos hechos violentos registrados en la sindicatura de Aguaruto, al poniente del ciudad de Culiacán.

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