Hallan Cuerpo al Lado de Autopista "La Costera" en Culiacán

Un hombre no identificado fue localizado sin vida la tarde de este martes 19 de mayo a un costado de la autopista Benito Juárez “La Costera”, a la altura del kilómetro 6, en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas producidas por arma de fuego y junto al cuerpo fue encontrada una cartulina con un mensaje.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 4 de la tarde, luego de que personas que transitaban por la zona alertaran al número de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo tirado junto al carril de circulación de oriente a poniente de la carretera. Tras recibir el reporte, autoridades federales y estatales se movilizaron al sitio para verificar la situación.

Encuentran a hombre sin vida junto a autopista La Costera en Culiacán.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba varios impactos de bala en la espalda. La zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades investigadoras.

La víctima fue descrita por las autoridades como un hombre de complexión robusta y tez morena clara. Al momento de ser localizado vestía pantalón de mezclilla azul, playera en colores blanco y negro, además de calcetines negros. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido y no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

En el lugar también fue localizada una cartulina con un mensaje, la cual quedó asegurada como parte de la investigación. Peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios para integrar la carpeta correspondiente.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan los procedimientos legales y periciales necesarios para lograr su identificación oficial.

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