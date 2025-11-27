Vinculan a Proceso a Jorge Armando 'N', 'El Licenciado', y a Escoltas de Carlos Manzo

Este jueves, 27 de noviembre de 2025, concluyó la audiencia de continuación para los detenidos como implicados en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Se trata de siete escoltas de Carlos Manzo, quienes están acusados del delito de homicidio calificado en comisión por omisión y de Jorge Armando 'N', alias "El Licenciado”, acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

Durante la audiencia, que duró 18 horas, el presunto autor intelectual del homicidio, Jorge Armando “N”, declaró que fue víctima de tortura por parte de elementos de la Fiscalía de Justicia de Michoacán, que fue golpeado y amenazado, que personas con el rostro cubierto lo obligaron a grabar audios y sostener un teléfono.

También dijo que no conoce a ningún grupo del narcotráfico y que no forma parte de ninguna organización criminal y que estuvo incomunicado desde que fue detenido.

Por otra parte, la defensa de los 7 escoltas presentó 25 datos de prueba, incluyendo a dos peritos: en criminalística y audio y video.

El primero, trató de incorporar la teoría de la existencia de dos armas de fuego distintas en los hechos, pero su testimonio fue desacreditado por la Fiscalía.

El segundo perito sostuvo que los escoltas del presidente municipal sí cumplieron con su responsabilidad de cuidar a Carlos Manzo, luego de analizar los videos que se trasmitieron por las redes sociales, minutos antes de que ocurriera el atentado.

En la audiencia estuvo el regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, quien pidió la palabra para solicitarle al juez que no vinculara a proceso penal a los 7 escoltas detenidos.

Dijo: “que el día de hoy estoy vivo gracias a los escoltas, ellos actuaron bien, lograron salvar mi integridad, yo no estaría aquí, los escoltas brindaron la seguridad adecuada”. La Fiscalía sostuvo la acusación contra los 8 imputados.

Luego de escuchar a todas las partes, el juez anunció, primero, que daría parte al Ministerio Público para que se inicie una investigación por los presuntos actos de tortura contra Jorge Armando “N”.

Después, dijo que la Fiscalía de Michoacán no presentó acusación, ni dato de prueba alguna, por el homicidio de Víctor Manuel “N”, el agresor de Carlos Manzo, a pesar de que en la audiencia pasada el Ministerio Público sostuvo que Demetrio “N”, uno de los escoltas, le disparó a quema ropa al agresor con su propia arma, cuando ya estaba sometido y esposado.

Con estos datos de prueba y después de analizar los argumentos de la Fiscalía que sostuvo la acusación contra los 8 detenidos, el juez determinó vincularlos a proceso penal, fijando un plazo de 3 meses para la investigación complementaria y la prisión preventiva oficiosa para los 8 acusados. La defensa de los imputados cuenta con un plazo de 3 días, para apelar esta resolución.

Prisión preventiva para escoltas de Carlos Manzo

En tanto, los siete escoltas permanecerán recluidos en el penal de Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán, bajo la medida de prisión preventiva oficiosa.

Cabe recordar que en la audiencia pasada, celebrada este 22 de noviembre, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra los ocho señalados, siete escoltas y Jorge Armando 'N´', alias 'El Licenciado', considerado uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.. Ese día, el representante de la Fiscalía de Justicia de Michoacán informó al juez que la orden para asesinar al alcalde presuntamente provino de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían ofrecido un pago de dos millones de pesos para concretar el crimen.

'El Licenciado' está recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, en Almoloya, Estado de México.

Tras el arresto de siete escoltas de Carlos Manzo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que uno de los guardaespaldas se encuentra prófugo. El mandatario estatal destacó que se ampliaron las indagatorias del caso al círculo de seguridad del edil, debido a su presunta participación en el crimen cometido por supuestas órdenes de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, dijo que un escolta está pendiente de localizar, y recalcó que las pesquisas se han "desdoblado" de forma amplia e integral en un panorama de "360 grados" para dar con los responsables de la ejecución que ha conmocionado al país, desatando una ola de protestas por la indignación y en exigencia de justicia.

Además, ayer 25 de noviembre 2025 se llevó a cabo la audiencia inicial de Jaciel Antonio 'N', 'El Pelón', señalado como reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación, entre ellos, el supuesto homicida del alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre, durante la celebración de Día de Muertos.

El juez de Control ordenó prisión preventiva oficiosa contra 'El Pelón', por los delitos de cohecho y extorsión agravada.

Con información de N+

