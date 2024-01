La autopista México-Querétaro ocupa el segundo lugar como la carretera más peligrosa del país. Según datos de la Asociación Mexicana de Transportistas, la autopista México-Querétaro registra más de 300 asaltos al año. La primera es la Puebla-Córdoba.

Por ello, la Asociación solicitó reforzar la vigilancia en carreteras, por lo que la Guardia Nacional puso en marcha un operativo de seguridad en esa importante vialidad.

Video relacionado: Transportistas Bloquean la Carretera México-Puebla

Y es que asaltos, secuestros, agresiones e incluso asesinatos, son los peligros a los que diariamente se enfrentan los transportistas que circulan sobre la autopista México-Querétaro.

Tan solo en los últimos días, un conductor de un tráiler fue atacado a disparos en un presunto intento de asalto cuando transitaba sobre esta autopista a la altura de la desviación a Amealco.

La agresión fue captada por las cámaras de seguridad del interior del tráiler.

Desde hace 28 años José Armando es operador de transporte, tiempo en el que ha sido víctima de secuestro y robo de su unidad de trabajo junto con la mercancía que trasladaba.

Pues están peligrosísimas ahorita en estos tiempos, todo por los asaltos, los robos y los accidentes. Hace dos años me quitaron un tráiler aquí en los Apaseos con 25 toneladas de azúcar. Me encajuelaron, me trajeron ahí paseando encajuelado y hasta el otro día me soltaron, yo sentía que no la contaba.