Bloqueo en la México-Puebla: El Conmovedor Mensaje de un Papá a su Hija tras 24 Horas de Cierre

La manifestación que bloquea la autopista México-Puebla ha cumplido 24 horas y con ello ha desatado el caos en la vialidad, pero ello no impide que las personas afectadas reciban muestras de afecto y cariño por parte de sus seres queridos.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el bloqueo en la autopista México-Puebla, el cual inició alrededor de las 11:00 horas del martes 6 de agosto, "es un movimiento, protesta en la carretera de Puebla, ahí están haciendo un reclamo de que no se pagó un derecho de vía de hace décadas, pero ahí está un abogado detrás que está queriendo sacar raja".

Noticia relacionada: Video | Así se Ve desde el Aire el Caos Vial en la México-Puebla, Hoy 7 de Agosto de 2024

Mensaje de un padre a su hija

Tras horas atrapada en el bloqueo en la México-Puebla, la usuaria de X identificada como @vivisba10 compartió en sus redes sociales el conmovedor mensaje que le envió su papá.

Cerraron la autopista México-Puebla, hay muchos carros y camiones parados desde hace horas como nosotros. Nadie puede pasar, ni salir y mi papi me manda este mensajito.

En su post, la usuaria VIRIDIANA compartió la captura de pantalla con el mensaje de su papá: "¿Quieres que vaya por ti?".

Video: Turistas Pierden sus Vuelos por Bloqueo en la Autopista México- Puebla

Cerraron la autopista México-Puebla, hay muchos carros y camiones parados desde hace horas como nosotros.

Nadie puede pasar, ni salir y mi papi me manda este mensajito. pic.twitter.com/t7Eis7Z0YF — V I R I D I A N A 🧜🏽‍♀️ (@vivisba10) August 7, 2024

Reacciones ante conmovedor mensaje

Tras la publicación del mensaje, las reacciones en la red social no se hicieron esperar y reconocieron el gesto del papá de la usuaria @vivisba10.

El post se llenó de mensajes como "Es tu papá, no hay nada que un padre no pueda hacer por sus hijos. Si no vuela, seguro que puede ir en una moto, una bici o caminado por ti"; también "Qué lindo tu papá, valóralo mucho porque un buen padre es una cosa rara".

Hasta el mediodía de este miércoles Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como la Guardia Nacional, reportaban el cierre en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 70+400.

Historias recomendadas: