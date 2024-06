Integrantes de 'Seres Libres' Relatan Cómo Fue el Rescate de Caballos Quemados en Chiapas

Renata Valencia Kuri y Elizabeth Soto, integrantes de Seres Libres, asociación dedicada al rescate, protección y auxilio animal, relataron cómo fue el rescate de dos caballos, principalmente el de un equino que se hizo viral en redes sociales luego de sufrir considerables quemaduras durante un incendio forestal, en Chiapas.

En entrevista exclusiva para Despierta con Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar, un noticiero de N+, las activistas relataron que el caso se hizo viral en TikTok gracias al señor Demetrio, un hombre de la comunidad Lacandón en el municipio de Ocosingo, Chiapas, que encontró al caballo y, dentro de sus posibilidades, trató de ayudarlo untándole sábila.

"Él estaba genuinamente preocupado por el caballo, porque no tenía los medios para ayudarlo, a pesar de no ser el dueño hizo lo que estaba a su alcance y estuvo dándole seguimiento… Una persona tan comprometida, un ser humano tan hermoso sale llorando en el video, con un sentimiento real de que le dolió el corazón de ver al caballo totalmente quemado y no poder ayudarlo", indicó Renata Valencia.

🚨Resumen completo de este HISTÓRICO rescate, nunca nadie había ido tan lejos a rescatar animales de un incendio en México. 🇲🇽



Travesía para rescatar a caballo quemado

Las activistas viajaron por más de 20 horas desde la Ciudad de México (CDMX) hasta la Selva Lacandona en Chiapas para rescatar al caballo, sin embargo, el camino fue complicado, ya que tuvieron que caminar dos horas para llegar al lugar de difícil acceso donde estaba Prince, un ejemplar de 10 años, quien presentaba quemaduras en el 80% de su cuerpo y perdió visión por quemaduras en los ojos.

Renata y Elizabeth relataron que hablaron con el caballo, diciéndole que si quería vivir tenía que poner de su parte y caminar por dos horas, hasta llegar a la camioneta que los trasladaría hasta la CDMX, cosa que el equino hizo sin detenerse.

Fue desgarrador y dijimos qué hacemos. Vamos a sonar muy locas, pero hablamos con él, tratamos de comunicarnos, de sentirlo, de decir ¿quieres echarle ganas o te ayudemos a descansar? El caballo no daba un paso, de verdad, no se movió de ese lugar en cuatro días. Dijimos: si quieres vivir, si quieres ir a CDMX al hospital vas a caminar dos horas y caminó. Nunca puso resistencia, nunca se paró, jamás se detuvo, él siguió, siguió, subió al remolque, en el remolque se fue parado las 15 horas, jamás se echó, llego al hospital de pie y hasta la fecha sigue luchando.

Rescate de un segundo caballo quemado

También, las activistas de Seres Libres se encontraron con otro caballo de nombre Fénix que presentaba quemaduras en el 45% de su cuerpo, el problema es que no recibió atención inmediata debido a que sus heridas no se notaban al estar en la parte baja del cuerpo.

Las activistas aseguraron que las redes sociales jugaron un papel fundamental, pues fue por ese medio que contactaron al señor Demetrio, quien cupido por cuatro días al caballo.

Ambos ejemplares se encuentran delicados en una clínica veterinaria luchando por sus vidas.

