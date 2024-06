Calor Extremo Provoca Escasez de Garrafones de Agua en Puebla y Tlaxcala

Ante las temperaturas extremadamente calurosas, habitantes de Puebla y Tlaxcala comenzaron a reportar una ligera escasez de agua purificada en tiendas o establecimientos de conveniencia.

Las amas de casa dicen que la falta de agua ha sido ocasional en los últimos 15 días.

Una de ellas, Inés Meléndez, cuenta que la escasez es general.

Te recomendamos: Crisis de Agua Se Agudiza en Tamaulipas: Afecta a Habitantes de Tampico, Madero y Altamira

Daniel Velázco trabaja en una purificadora en la zona metropolitana de Puebla, y dice que sus proveedores se están quedando sin agua.

A veces llega a tardar a lo máximo un día. Dicen que de repente escasea el agua en los pozos o sino qué hay mucho desabasto para varios lugares, porque tiene que abastecer a varias partes y pues no siempre se llega a repartir.

Zuelyama Guevara, vendedora de una tienda, detalla que desde hace como 15 días los repartidores casi no les dejan garrafones de agua.

Hace como 15 días no tenemos así, exactamente de 50 a 60 garrafones. Hubo una vez que no me trajeron ningún garrafón, por desabasto.