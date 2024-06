Buscan Reducir Horario de Venta de Alcohol en Pachuca para Proteger a Jóvenes

Ante el aumento en el consumo de alcohol entre los jóvenes las autoridades de Pachuca, Hidalgo, presentaron una iniciativa para restringir el horario de venta de bebidas alcohólicas en restaurantes, cantinas, bares y discotecas. Esto opinan algunos habitantes como Adair.

Sergio Baños, presidente municipal de Pachuca, Hidalgo, explica que el alcohol o las bebidas alcohólicas se venderían de 14:00 a 1:00 horas.

Pero para los restaurantes y bares esta iniciativa de restringir los horarios de la venta de alcohol no solucionaría el problema del alcoholismo entre los jóvenes y fomentaría la venta ilegal.

Benigno Pietro, presidente de la Asociación Hidalguense de Bares y Discotecas asegura que los horarios no cambiarán los hábitos.

A veces los horarios no cambian los hábitos, pero de alguna manera entendemos que tenemos que poner un paso o esta primera piedra para que podamos ser un estado que no tengamos la fama de ser el Estado con mayor consumo per cápita por persona, que los pachuqueños estamos acostumbrados a las cruzadas