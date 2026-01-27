¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 27 de Enero 2026
Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
¡Toma precauciones! Este martes 27 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).
Lista de carreteras afectadas hoy, 27 de enero
De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 27 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:
- 01:14 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 030+200, de la carretera Córdoba-Ent. La Tinaja.
- 03:11 horas: Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 188, dirección Cuernavaca, por atención de accidente (salida del camino de camioneta).
- 03:51 horas: Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba registra neblina y lluvia a la altura del poblado de Fortín.
- 06:21 horas: Cierre a la circulación en el Libramiento de Villahermosa, km 12, dirección Frontera, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra lluvia.
- 06:49 horas: Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata.
- 07:52 horas: Cierre a la circulación en el km 51 de la autopista Córdoba-Veracruz, dirección Córdoba, por atención de accidente (choque por alcance y volcadura de remolque). Se desvía la vialidad a la carretera libre en la Plaza de Cobro Paso del Toro.
- 08:28 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 051+600, de la carretera La Tinaja-Veracruz.
- 09:00 horas: Reducción de carriles en el km 74 de la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque contra barrera metálica).
- 09:00 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206 en la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro.
- 09:50 horas: En Veracruz, continúa cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras luego de accidente cerca del km 133+800 de la Poza Rica-Veracruz, del tramo Poza Rica-Cardel.
- 10:38 horas: En Hidalgo, cierre total en ambos sentidos cerca del km 057+700 de la carretera Actopan-Ixmiquilpan por presencia de personas; piden a la ciudadanía continuar por la ruta alterna en la carretera libre Ixmiquilpan-Actopan.
- 11:25 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 126+500 de la carretera San Hipólito-Xalapa, del tramo Zacatepec-Xalapa, con dirección Las Vigas.
- 13:07 horas: Neblina en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
- 13:15 horas: Sigue cierre a la circulación en autopista Agua Dulce-Cárdenas, km 67, dirección Cárdenas, por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).
- 13:26 horas: En Edomex, continúa cierre total en ambos sentidos de la carretera México-Querétaro, cerca del km 064+000, a la altura de Parque Industrial Tepeji, con dirección a Querétaro, por accidente.
- 14:28 Horas. Restablecimiento de circulación. Autopista Querétaro-México km 64, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
- 15:55 Horas. Cierre parcial de circulación. Autopista Durango - Mazatlán, km 151. Registra circulación intermitente en ambos sentidos, por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión, autobús y automóvil.
- 16:09 Horas. Restablecimiento de circulación. Libramiento Cuernavaca, km 89, dirección Acapulco. Concluyen labores de mantenimiento. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
- 16:28 Horas. Carga vehicular. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
- 16:51 Horas. Obras y labores de mantenimiento. Autopista Chamapa - Lechería, km 17, dirección Lechería. Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento. Maneja con precaución.
- 17:29 Horas. Cierra parcial de circulación. Autopista La Tinaja - Isla, km 81, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
- 17:36 Horas. Cierre parcial de circulación. Autopista Isla - Acayucan, km 123, dirección Acayucan. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).
