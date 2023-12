Feligreses católicos de Ciudad Obregón, Sonora, hostigaron a una drag queen que se tomaba fotos enfrente de una iglesia. Además de pedirle que se retirara de la vía pública, le rezaron. El video del incidente se ha vuelto viral en redes sociales.

Católicos reclaman a drag por tomarse fotos frente a iglesia

Los hechos fueron compartidos en redes sociales por Pedro Antonio Beltrán, un joven sonorense conocido en la escena drag local como Yaqui Sierras. En las imágenes que compartió en redes sociales se aprecia cómo varias personas llegaron a increparle durante una sesión fotográfica que realizó en las calles de Ciudad Obregón.

Católicos hostigan a ‘drag queen’ durante sesión de fotos en Ciudad Obregón.

“Eso no está bien”, le dice una mujer en uno de los videos. Según señaló, era una falta de respeto que Yaqui Sierras estuviera enfrente de una iglesia.

Tanto Yaqui Sierras como las personas que le acompañaban alegaron que estaban en la banqueta y que esta es un lugar público. Esto no evitó que otras personas se acercaran a interrumpir la sesión fotográfica.

Tanto en las fotografías como en el video compartido por Pedro Beltrán se aprecia a varios feligreses que buscan parar la sesión. Fue particularmente notorio el caso de una señora que comenzó a rezar el rosario a lado de Yaqui Sierras, mientras posaba en una escalinata.

La drag queen Yaqui Sierras en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Instagram @yaqui.sierras

Critican a feligreses en redes sociales por intolerantes

Las imágenes fueron criticadas por múltiples usuarios de redes sociales, quienes señalaron que se trató de un caso de discriminación e intolerancia. No pocos usuarios felicitaron a Yaqui Sierras por la templanza que demostró al no pelear con los feligreses: “Admiro tu tranquilidad y tu paciencia, yo no pudiera”, escribió la usuaria Jazmín Hernández.

Otros usuarios se tomaron a broma el hostigamiento que padeció la drag queen y le felicitaron por las imágenes que compartió en Instagram. “Es que te vieron tan diosa que te rezaron”, escribió una usuaria de TikTok.

Una minoría de usuarios ha señalado que, aunque se trata de la vía pública, fue “inapropiado” tomarse fotografías afuera de una iglesia, sabiendo que eso haría enojar a los católicos presentes.

