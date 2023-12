Su Marido le Envió Dinero para la Casa y Ella lo Gastó en una Lipo

Una mujer se gastó en una liposucción el dinero que su marido ahorró por dos años para terminar de construir su casa. El hombre le envió los ahorros que hizo trabajando en Estados Unidos y ella optó por gastarlos en la intervención quirúrgica.

Noticia relacionada: Influencer Muere al Someterse a Liposucción; era Amiga de Neymar

A través de redes sociales un hombre de República Dominicana denunció a su mujer por gastarse en una cirugía estética el dinero que envió para construir su casa. En la grabación aparece una mujer acostada en una cama de hospital. Su marido le reclama haber malgastado el dinero de la familia.

Yo te mandé a ti 2 millones 200 mil pesos, entonces me dan la noticia que tú lo que te pones es a hacerte lipo, mujer, coge conciencia. ¿Qué vas a hacer con una lipo?, ¿tú vas a dormir en una lipo?

Ante los reclamos del marido, la mujer dijo que ella se había hecho la liposucción para complacerlo a él. Por su parte, su marido le señaló que eso era falso y que habían acordado construir su casa.

Para mí no. Eso es mentira suya. Porque tú y yo ya hablamos de eso bastante. Te dije: ‘fíjate, mi amor, vamos a hacer la casa primero, después de la casa si tú quieres te hacemos la lipo’.

La mujer insistió que esto no era su culpa y que había gastado así el dinero porque “estaba entrando en edad” y después “no sería lo mismo”.

En un desplante de cinismo, la mujer le dijo a su marido que ese gasto ya no tenía remedio: “¿Qué va hacer? ¿Me vas a meter presa?”, le dijo, a lo que su marido respondió que ella no tuvo consideración por los dos años que él pasó en Estados Unidos:

Esos dos años que yo duré allá, pasando mal la noche, durmiendo en ese vehículo sin saber si me iban a atracar, si me iban a robar el carro, o sea, tú no pensaste en eso.