Cazadores Asesinan y Destazan a Jaguar para Comérselo en Yucatán

A pesar de la legislación ambiental contra la caza furtiva de jaguares, cazadores continúan matando a estos animales en peligro de extinción en el estado de Ýucatán, región de donde esta especie es originaria.

Recientemente, un video difundido en redes sociales muestra a uno de estos felinos siendo destazado en una carnicería, donde le arrancan la piel y las garras.

El carnicero asegura que lo hizo por "venganza", alegando que el jaguar mató parte de su ganado.

A pesar de la denuncia, las autoridades no han tomado acción y hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación al respecto.

A través de X, antes Twitter, varios usuarios mostraron su malestar con las imágenes y también resaltaron su indignación por la caza de estos animales en peligro de extinción.

El usuario @juan_brauer comentó:

Es un caso muy común en todas las áreas cercanas a las zonas selváticas, no solo matan jaguares, acaban con toda la fauna que se les cruce, sin ningún motivo, aunque no sea para comer, solo por el gusto de matarlos

Por su parte, @matiasmonteagu compartió:

No sólo para consumo, es para tráfico de animales o de pieles, cráneos y dientes por encargo del CO. Como siempre, la autoridad no sabe porque a nadie se le ha ocurrido denunciar. Igual con la tortuga, totoaba y vaquita marina. Esto no va a parar hasta la extinción.