La Incansable Lucha de Ceci Flores y su Colectivo Madres Buscadoras de Sonora

Cecilia Flores, fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, ha encontrado más de 2 mil cadáveres en fosas clandestinas desde 2019.

“Yo sí tengo miedo, pero mi miedo más grande es no volver a ver a mis hijos por lo cual lucho constantemente por encontrarlos y por traerlos a casa”, señaló Cecilia Flores.

En los últimos 8 años, Cecilia ha recorrido el desierto en búsqueda de sus tres hijos. En octubre de 2015 desapareció el primero y en mayo de 2019 los dos restantes. Fue entonces cuando decidió formar el grupo de Madres Buscadoras de Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta diciembre de 2023 hay más de 113 mil personas desaparecidas y no localizadas en México.

Los dos hijos de Rufina, otra madre buscadora, se encuentran en la estadística. A pesar de ser una persona de la tercera edad ella sigue caminando todos los días con la esperanza de encontrar algo que lleve con su paradero.

“Yo sufro, yo no puedo descansar porque me hacen falta mis hijos. Yo les pido con todo mi corazón yo les perdono a aquellas personas que me hicieron el daño, que me han quitado a mis hijos, que Dios tenga misericordia de ellos y que tenga misericordia de mí”, puntualizó Rufina Vázquez.

Sin embargo, hay quienes quieren que las búsquedas no continúen.

Fue en un punto en la zona del Cerro de la Virgen donde Madres Buscadoras de Sonora fueron amenazadas por parte de hombres armados quienes dispararon al aire, les pidieron que se retiraran que no buscaran restos en este lugar.

“Hay 6 personas arriba de un cerro, las cuales están gritando palabras obscenas a las madres y ya tiraron detonaciones”, tuiteó Cecilia ese día.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Sonora negó que hubiera personas armadas y dijo que se trataba de dos indigentes, pero Cecilia afirmó que sí se escucharon detonaciones.

“Esas amenazas han sido después de que pasa algo relevante, fuerte, que nos da mucha visibilidad, es cuando ya empiezo a ser amenazada para que no ya busque para que ya me retire que ya no esté haciendo tantos panchos así me dicen en los mensajes en las llamadas”, explicó Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.

Manifestó que le han mandado “mensajes feos”, insultándola y diciéndole que ha encontrado a tanta gente, pero no es capaz de encontrar a sus hijos.

En diciembre de 2019, Luz Emilia, otra madre buscadora, encontró los restos de su hijo en una de las caminatas en la costa de Hermosillo, pero aun así, decidió no dejar a sus compañeras solas.

“Yo dudaba que era mi hijo, pero cuando andábamos en el tercer día que fuimos vi un pantalón como él usaba, así remangados para arriba, dije ese pantalón es de mi hijo”, recordó Luz Emilia Montes.

Los estados con el mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.

Cecilia aseguró que a pesar de las amenazas y todas las adversidades ella seguirá siendo una voz de esperanza para todas aquellas madres a quienes los cárteles les arrebataron a sus hijos.

