Cientos de Familias Participan en la Marcha por la Paz en Cuernavaca, Morelos

Cientos de familias, vestidas de blanco, participaron en la Marcha por la Paz en Cuernavaca, Morelos.

Con pancartas y fotos de desaparecidos, marcharon pidiendo justicia para víctimas de delitos y sus familiares.

Encabezada por autoridades eclesiásticas, incluyendo al Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, los manifestantes caminaron por calles y avenidas hasta llegar a la iglesia de La Preciosa Sangre de Cristo, en donde se pidió pacificar el país.

Ramón Castro, Obispo de Cuernavaca:

Pidió por los buenos servidores públicos y también castigo en las urnas para quienes no cumplan con sus obligaciones.

Ramón Castro, Obispo de Cuernavaca:

No nos equivoquemos hermanos, no nos equivocamos como se equivocan, los que teniendo responsabilidad civil y poder federal y estatal para impedir tanta violencia en las calles, prefieren la omisión por intereses profesionales y por falta de capacidad y responsabilidad, no nos equivoquemos hermanos, democracia sirve también para castigar con el voto a los malos gobiernos (Aplausos) si no saben, no quieren, o no hacen lo que les corresponde, la ciudadanía tiene ese poder