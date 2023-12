Envían Amenazas a Familia de Cristian, Joven Quemado en Texcoco

Cristian Carranza, el joven que fue quemado en una escuela de mecánica en Texcoco, pidió a las autoridades del Estado de México que investiguen y detengan al otro estudiante que presuntamente participó en la agresión. Además, su familia denunció que han recibido amenazas y mensajes intimidatorios.

“Estábamos en clase. El maestro estaba calificando los cuadernos; yo estaba sentado. Uno de ellos (los agresores) llegó por atrás y me echó la gasolina en el pantalón. Fue cuando me paré. Aquí traía mi gorra. 'Hay que prenderlo', gritó. Ya fue cuando de su mochila sacó un encendedor, pero nunca pensé que sí me fuera a prender”, narró Cristian Carranza a Despierta.

El joven explicó que la persona que gritó “hay que prenderlo” no es la misma que fue detenida.

Cristian aseguró que tiene identificados a sus agresores, ya que uno le echó la gasolina y se fue, mientras el otro, que estaba a su lado, sacó el encendedor.

Noticia relacionada: Cristian, el Joven Quemado en Texcoco, Acude a la Basílica y Pide Salud a la Virgen

Familia ha recibido amenazas

René Carranza, el padre de Cristian, afirmó que ha recibido mensajes intimidatorios y pidió la intervención de las autoridades, pues teme por su seguridad y la de su familia.

Tenemos mensajes, que obviamente esto ya lo sabe la Fiscalía, gente del MP. Tengo cómo comprobar amenazas. Estoy esperando que la Fiscalía nos mande la seguridad que nos prometió.

Por su parte, Cristian pidió que se haga justicia por lo que le hicieron sus compañeros. Llamó a que se entregue quien lo incendió.

“Él está libre, no sabe el dolor que la causó a mi familia, a mí”, señaló.

Cambia arreglo de motos por barbería

A Cristian le faltaban seis meses para certificarse como mecánico especialista en motocicletas en la escuela de mecánica automotriz Cedva, en Texcoco, Estado de México.

Contó a Despierta que ya no quiere saber nada de arreglar motos, dijo que le gustan, pero ya no quiere seguir en eso; ahora se quiere dedicar a la barbería.

Video: "Vemos la Luz": Cristian y su Papá al Regresar a Casa

Afirmó que ningún profesor supervisaba que al llegar al taller los estudiantes no ingresaran con encendedores u objetos que podían representar un peligro ante el tipo de sustancias que ahí se manejan.

(En el lugar hay) diesel, thiner, la gasolina la usamos para limpiar las partes de las motos.

Y el extintor más cercano al lugar donde fue quemado estaba a seis metros.

Por último, el padre de Cristian acotó que nunca se siguieron los protocolos de seguridad, ni la sábana de asbesto, ni los extinguidores.

Historias recomendadas:

Con información de Ana María Islas, N+

AAE