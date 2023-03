Cuarteles de Michoacán: El Fraude Millonario de Aureoles

Los cuarteles policiacos que se construyeron durante el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán son lugares inhabitables por su deterioro y no corresponden con la millonaria inversión que supuestamente se hizo para construirlos

Así funcionó el esquema a través del cual se ejecutó lo que las autoridades estatales investigan como un fraude millonario:

En marzo de 2021, Silvano Aureoles Conejo dijo:

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pagó más de 645 millones de pesos por el cuartel de la policía estatal en Coalcomán y en menos de cinco años está derrumbándose. Las torres y bardas están cuarteadas.

Las casetas y accesos principales están clausurados porque sufrieron daños estructurales tras el sismo de septiembre pasado.

Azucena Marín Correa, secretaría de la Contraloría del gobierno de Michoacán, apuntó:

El de Coalcomán no es el único fortín de la policía que costó millones de pesos y que ya está en mal estado; por eso, la federación y el gobierno de Michoacán comenzaron a investigar los once cuarteles que fueron construidos durante la administración de Aureoles Conejo

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, precisó en noviembre de 2021:

La Contraloría de Michoacán asegura que el caso del cuartel de Uruapan ejemplifica el modus operandi que fue utilizado: todo empieza en diciembre de 2017 cuando la Secretaría de Seguridad Pública estatal contrata el arrendamiento de un complejo de seguridad en Uruapan a la inmobiliaria DYF S.A DE C.V., empresa que el día de la firma no contaba ni siquiera con el terreno y mucho menos con un cuartel construido.

Azucena Marín Correa, secretaria de Contraloría, cuestionó:

¿Cómo pagas renta de algo que todavía no está construido, y cómo le das mantenimiento a algo que todavía no existe?, ¿y cómo construyes algo en un lugar que no es del gobierno? Exacto, ni siquiera era de la empresa