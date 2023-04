¿Qué Pasó con el Caso de Debanhi a Un Año de Su Muerte?

A un año del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, no hay una línea de investigación ni presuntos responsables de su feminicidio.

Mario Escobar, padre de Debanhi, comentó: "Siguen las desapariciones, siguen los feminicidios y las autoridades no dan resultado".

Mamá de Debanhi expresó: "Muy doloroso, muy difícil todo, porque ya tenemos 365 días y no hemos tenido respuesta de nada".

Video: Se Cumple un Año del Hallazgo de Cuerpo de Debanhi Escobar ¿Qué pasó con Debanhi Escobar? Debanhi Escobar, estudiante de leyes, fue encontrada el 21 de abril de 2022, trece días después de su desaparición tras salir con dos amigas.

Mario Escobar manifestó: "Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía".

La Fiscalía había cateado el inmueble cuatro veces antes de que dos trabajadoras dieran aviso de malos olores en el perímetro.

Debanhi fue localizada en una cisterna con más de cuatro metros de profundidad.

Video: Padre de Debanhi Escobar Espera Justicia a Un Año de su Muerte Griselda Núñez, fiscal Especializada en Feminicidios, señaló: "Todas las líneas se encuentran abiertas, no hay una con mayor solidez a la otra. Tenemos una serie de pruebas que nos permiten ir aportando más a la investigación".

Mario Escobar, padre de Debanhi: FGR aún no ratifica causa de muerte

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dejó la investigación el 29 de septiembre cuando la indagatoria fue tomada por la Fiscalía General de la República (FGR), que aún no ratifica que se trató de un feminicidio.

Mario Escobar, padre de Debanhi, indicó: "Hablando con los abogados y checando las carpetas me voy con la noticia de que no es posible que todavía la FGR no ratifica la causa de muerte, cuando ya todos sabemos que fue un feminicidio, cuando ya todos sabemos que murió por sofocamiento, cuando ya Nuevo León trae una carpeta de encubrimiento y que con eso está manejando la situación de las dos imputadas".

Una exhumación, dos necropsias, un peritaje particular, dos fiscales especializados destituidos, un fiscal general que presentó su renuncia y ningún detenido.

Dos empleadas del motel Nueva Castilla fueron vinculadas a proceso por omisiones y en cubrimiento, en tres meses se definirá su situación.

Para recordar la impunidad en el caso, familiares y amigos protestaron en las calles de Nuevo León y en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Sigue leyendo:

Con información de Itzel Cruz Alanís

RAMG/JLR