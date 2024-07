Demuelen Casa Donde Socavón se Formó en sus Cimientos por Crecida de Río Tula

La casa que se mantenía en pie sobre un socavón en la ribera del río Tula fue demolida luego de que la fuerza y niveles del torrente deslavaron las paredes de la construcción, dejando un socavón de al menos 10 metros de largo por tres metros de profundidad.

Blanca Estela, vecina de Tula, explicó qué formó el socavón y sobre la decisión de demoler el inmueble afectado.

Creo que se hizo un socavón por el mismo cauce del río, la corriente, yo digo que eso es lo que remoja abajo los cimientos. Yo me he enterado que lo van a tirar, porque ya no pueden habitar esa casa, es inhabitable