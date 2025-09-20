Deslave de Cerro Sepulta Casa en Amecameca; Fallecen Padre y su Hija de 2 años

Este viernes, una tragedia sacudió a la comunidad de Santiago Cuautenco, en el municipio de Amecameca, Estado de México, luego de que un cerro se desgajara a causa de las intensas lluvias de la noche anterior. El derrumbe sepultó una vivienda en la que se encontraba una familia.

Tres personas quedaron atrapadas entre los escombros: un hombre de 37 años, su hija de apenas dos, y la madre de familia. Tras varias horas de intensas labores de rescate por parte de elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y personal del ayuntamiento, lograron sacar a los tres integrantes con vida.

Fallecen padre e hija

Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento del padre y la menor debido a las graves lesiones sufridas. La madre logró sobrevivir.

Las autoridades continúan en la zona realizando labores de evaluación de riesgos para prevenir nuevos incidentes, ya que las condiciones meteorológicas podrían generar más deslaves.

