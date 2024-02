La violencia en Chiapas provocó que en 2021 decenas de personas abandonaran sus casas en los municipios de Chapultenango y Nueva Palestina, muchos de ellos niños.

Mario recuerda cuando salió huyendo de su casa junto a 23 niños de su familia. Ese día lo lleva marcado en el cuerpo con un machetazo mal dado.

Cuando se acerca el policía vi que me lanza algo y apuntándome en el cuello yo reaccioné rápidamente, lo tapé con el brazo derecho y fue cuando sentí como que se me cayó el brazo, como que se me zafó todo eso y cuando me doy cuenta era un machete lo que traía; con un machete me causa una profunda herida en la altura del codo