Detienen a 3 con Más de Mil Litros de Combustible en Embarcación en Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron a tres personas que transportaban bidones con combustible en una embarcación, en costas del estado de Michoacán.

En un comunicado, la corporación detalló que los 23 bidones contenían más de mil 043 litros de combustible, que eran trasladados en una embarcación con dos motores fuera de borda.

Así ocurrió el aseguramiento

De acuerdo con la Marina, el personal naval se encontraba realizando operaciones de vigilancia marítima cuando localizaron el navío con tres personas a bordo.

Al proceder con la inspección correspondiente, los elementos de la Semar observaron los bidones, con capacidad de 50 litros, que contenían el combustible.

Y al no poder acreditar la procedencia y propiedad del mismo, los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes”, indicó.

Vigilancia marítima

La Semar agregó que dichas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Armada de México para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar la seguridad y mantener el Estado de derecho en las costas de Michoacán.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la delincuencia organizada y el tráfico de sustancias ilícitas, evitando que lleguen a las calles y afecten a la juventud mexicana”, sostuvo.

