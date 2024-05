“Dios Me Dijo que Eras para Mí”: Joven Fue Acosada Durante 5 Años

El video de una joven se hizo viral porque reveló que durante cinco años fue acosada por el miembro de una congregación religiosa, quien le aseguró: “Dios me dijo eres para mí”.

La influencer Mily Jongez explicó su caso a través de su cuenta de TikTok @milyjongezoon21, todo empezó cuando él decidió saludarla antes y después de la misa en la iglesia a la que asistían.

Video relacionado: Denuncian Acoso a Estudiante Dentro de UAC

Con el tiempo consiguió el número telefónico de la chica cuando tenía 16 años, y poco a poco aumentó la intensidad del acoso, le llevaba regalos y hacia muestras en público para presionarla y tratar de decir que eran pareja, cuando ella le dejaba en claro que ella nunca aceptó ni existía una relación de noviazgo.

Él insistía y ponía como pretexto que en un sueño Dios le habló para que estuviera junto a ella. Así recuerda Mily las palabras de su acosador.

Video. ¿El Acoso es un Delito? Cómo se Denuncia

Mily, tú me gustas y quiero que iniciemos algo. La decisión de estar conmigo no te corresponde porque Dios me dijo que tú eras para mí, y tenemos que estar juntos. Yo hablo mucho con él, ya no tienes que pensar en otras personas porque la decisión ya la tomó Dios.

Cuando la joven se sentía acorralada y no sabía cómo frenar la obsesión de su acosador, el padre de la iglesia la llamó y pensó que era para apoyarla y darle una solución, pero fue todo lo contrario le exigió que no lo rechazara, que no le rompiera el corazón a su acosador.

La desesperación y tensión ya afectaba a toda la familia de la joven, aunque cambió de número telefónico logró obtener el de su mamá y ahí pedía hablar con influencer, la madre preocupada por la integridad de su hija siempre rechazó esa petición y le suplicó que dejara de molestar.

Con el paso de los años, llegó a contactar al novio de la joven y lo amenazó por mantener una relación con la mujer que “Dios la había marcado para él”.

Hasta el momento el video que se hizo viral ya supera las 800 mil visualizaciones.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI