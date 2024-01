'El Jaguar', Jefe de Red de Trata del CJNG, Vinculado con Retención de Colombianas en Tabasco

El viernes 12 de enero de 2024 se dio a conocer la desaparición de nueve mujeres colombianas en Villahermosa, Tabasco, tras acudir a una fiesta el 5 de enero, a petición de Saulo David Sánchez Zetina, alias El Jaguar, quien presuntamente encabeza una red de trata de personas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Poco después, las autoridades precisaron que eran ocho las jóvenes y no nueve como se informó en un principio.

Amigas de las víctimas, que también están en Tabasco, habrían alertado que fueron enviadas a una reunión en el municipio de Cárdenas, por Saulo David Sánchez Zetina, El Jaguar, quien presuntamente encabeza la red que llevó a las mujeres de Colombia a México.

Desde ese momento habrían sido retenidas e incomunicadas; sin embargo, una de ellas logró enviar un mensaje de voz a su familia, en Colombia.

Mami, te amo mucho, yo estoy bien, recen mucho por mí y por esas muchachas, somos varias. Yo apenas tenga mi celular y así, yo me comunico con usted. Perdóneme, mami, por todo, por todo, por todo.

El viernes, el consulado de Colombia en Cancún, Quintana Roo, alertó a la Fiscalía de Tabasco de la posible retención de las mujeres de nacionalidad colombiana, por lo que se abrió una carpeta de investigación.

El sábado por la tarde, el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, publicó en su cuenta de la red social X que trabajaban "en coordinación con las autoridades de Tabasco para garantizar la búsqueda de las nueve mujeres víctimas de trata de personas y desaparición forzada en la ciudad de Villahermosa".

El sábado por la noche, la Secretaría de Seguridad de Yucatán informó que buscaba en su territorio a El Jaguar, quien presuntamente se ocultó en el estado.

Minutos después, la misma noche del sábado, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, informó que las mujeres ya habían sido localizadas.

Posteriormente, la Fiscalía de Justicia de Tabasco difundió fotografías de las jóvenes, precisando que eran ocho y no nueve, y destacó que de momento no se puede determinar que hubieran sido privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad.

Incluso difundieron el testimonio de una de ellas, Mariana García Muñoz.

Hola yo soy María García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud. Apenas me doy cuenta que nos estaban buscando por todo México con esos videos que montaron; nosotros estamos acá de voluntad... Mis documentos están en casa, todo bajo control.