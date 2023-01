Ernesto Alfredo Piñón ‘El Neto’, líder de ‘Los Mexicles’, es uno de los 30 fugados el domingo del Cereso 3, en Chihuahua. A sus 33 años es considerado uno de los principales generadores de violencia en Ciudad Juárez.

La prensa local de Chihuahua ya hablaba de Ernesto Alfredo Piñón, ‘El Neto’, y su peligrosidad desde 2007, cuando a la edad de 18 años lideraba una banda dedicada al secuestro. Fue detenido en 2009 cuando tenía 20 años y ya era considerado uno de los objetivos prioritarios del estado. Lo sentenciaron a 224 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos secuestros y homicidios.

El medio relata que confesó delitos luego de sufrir tortura y en una de sus respuestas expresó:

No todo es cierto, no soy malo, ¿o parezco malo?, ¿verdad que no?