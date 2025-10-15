En medio de la tragedia por las devastadoras lluvias en Hidalgo, 11 personas se unieron para recorrer kilómetros entre caminos cerrados y brechas deslizadas y así llevar ayuda a los damnificados.

Se trata de un grupo de voluntarios de la zona cafetalera de la entidad, a quienes los habitantes llamaron “Los Ángeles de Tepehua”, porque desde el pasado viernes han enfrentado varios riesgos para llevar comida a los afectados por la tormenta del fin de semana pasado.

Luis Osorio, quien forma parte de dicho grupo, enfatizó que la intención es llegar con la persona que más lo necesite.

En la zona otomí-tepehua siguen bloqueados 104 caminos.

Debido a ello, los víveres no han llegado a las familias que siguen atrapadas.

En Hidalgo suman 21 personas fallecidas y 50 no localizadas luego de las lluvias.

El saldo de víctimas mortales es de 66 en Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz.

La labor de los “Ángeles de Tepehua”

El equipo de Despierta de N+ viajó con “Los Ángeles de Tepehua” desde El Potrero hasta La Huasquilla, un trayecto de 30 km que se hizo en seis horas y abarcó ocho comunidades; a lo largo del camino, los voluntarios entregaron jitomates y chiles a comedores comunitarios.

Antonia Caro, voluntaria en un comedor comunitario en Tenango de Doria, narró que al día se sirven entre 200 y 290 comidas. Además, expresó su tristeza al ver que la gente llega mojada, con lodo, sin ropa y sin zapados.

Pero la ayuda de “Los Ángeles de Tepehua” no queda ahí, sino que también beneficia a decenas de damnificados que, cuando los ven, corren a pedir un poco de lo que llevan.

Maribel Herma de la Rosa fue una de las beneficiadas, pues para ella los dos kilos de verdura que le dieron los ángeles fue lo mejor que le ha pasado en días.

“El jueves fue algo devastador porque escuchábamos truenos por todos lados porque se derrumbaba el cerro, las montañas, salíamos corriendo”.

Desbordamiento de cerro arrasó con todo

El desborde del Cerro del Chico se llevó en menos de una hora sus cerdos, su flor de cempasúchil, su auto, su cosecha de café, e inclusive el camino que ella y su hermano habían construido apenas hace un año.

Maribel contó que el agua devastó la casa de su hermano, pero afortunadamente a él lo encontró en un albergue.

“Me abrazó y me dijo: quiero desaparecer, quiero morir, porque después de aquí ¿a dónde voy? ¿a dónde voy a ir? (…) No tengo nada”, dijo la mujer.

Rescates durante la madrugada

Otra de las familias afectadas en esta zona es la de Ricardo Solís Soto, quien tuvo que salir a las tres de la mañana para rescatar a sus sobrinas, madre y cuñado enfermo, pues casi fueron sepultados por el lodo mientras dormían.

Ellos dijeron que nadie les alertó de la intensidad de la lluvia. “Como a las seis de la tarde empezó esto y ya ellos estuvieron aquí pidiendo auxilio y nadie acudía al llamado”, expuso el señor Ricardo.

A seis días de su rescate, su hermano no ha recibido la hemodiálisis que necesita; incluso su sobrina contó que se cansaron de esperar al helicóptero que se supone lo llevaría a un hospital en Tulancingo.

En la sierra otomí-tepehua, aunque el cierre de caminos impide la llegada de voluntarios y autoridades que intentan acercarse con víveres, algunos como “Los ángeles de tepehua” se arriesgan buscando alternativas, otros no tienen más opción que esperar en largas filas a que se abran las rutas; mientras tanto, los habitantes de la zona exigen ayuda.

