'Hoy comienzan': AMLO Anuncia Entrega de Programas Bienestar en Guerrero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que este martes 7 de noviembre de 2023 inicia la entrega de Programas de Bienestar en Guerrero, tras el paso del huracán Otis, que dejó a cientos de damnificados.

“El día de hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores, del programa de la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, hoy comienzan”, manifestó el Presidente.

En conferencia mañanera, el mandatario federal destacó que se sigue trabajado en Acapulco y el lunes 6 de noviembre inició la distribución de enseres domésticos en las viviendas afectadas, así como despensas y comida caliente en comedores de las secretarías de Marina y de la Defensa.

López Obrador refirió que también ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías y se está avanzando hacia la normalidad.

Comentó, además, que el miércoles 8 de noviembre tendrá una reunión con empresarios del sector turístico para avanzar en el programa que se tiene para tener funcionando, cuando menos, 35 hoteles para marzo o abril.

Recordó que este martes por la tarde volverá a Acapulco para evaluar cómo va el plan que se está llevando a cabo. Dijo que la reunión será en la base naval de Acapulco.

Por otra parte, insistió en que tras el paso del huracán Otis ha estado tres ocasiones en Acapulco.

Los adversarios, politiqueros, han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción, y luego regresé y ahora voy de nuevo.