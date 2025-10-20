Evacuan Complejo Cactus de Pemex, en Chiapas, por Fuerte Explosión en Instalaciones

Una explosión al interior del Complejo Procesador de Gas Cactus de Petróleos Mexicanos provocó la evacuación de las instalaciones ubicadas en el municipio de Reforma, en la región norte de Chiapas. El incidente generó alarma entre trabajadores y vecinos de la zona, aunque hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Los primeros reportes del suceso provinieron de habitantes de la ranchería San Miguel, comunidad colindante con la procesadora de gas. Los vecinos alertaron sobre un estruendo inicial, al que siguió posteriormente la explosión al interior de las instalaciones petroleras.

Ante la emergencia, el personal de seguridad de Petróleos Mexicanos activó los protocolos de evacuación del complejo procesador. Técnicos especialistas participaron en el desalojo de las instalaciones con el objetivo de evitar riesgos adicionales para los trabajadores y personal que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

La explosión generó preocupación tanto entre los empleados de la instalación como entre los residentes de las comunidades aledañas al complejo gasero. La ranchería San Miguel, por su proximidad con la procesadora, fue una de las zonas donde el estruendo se percibió con mayor intensidad.

Hasta el momento, las autoridades y la empresa estatal no han determinado las causas que originaron la explosión en el Complejo Procesador de Gas Cactus. Las investigaciones correspondientes se encuentran en curso para esclarecer las circunstancias del incidente.

El complejo se ubica en una zona estratégica de la región norte de Chiapas, donde Pemex mantiene operaciones de procesamiento de gas natural. La instalación forma parte de la infraestructura energética de la empresa estatal en el sureste mexicano.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas como resultado de la explosión, situación que se atribuye a la rápida respuesta del personal de seguridad y a la efectividad de los protocolos de evacuación implementados en las instalaciones.

