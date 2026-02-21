Se Registra Explosión en Estudio de Yoga en Zapopan, Jalisco

Una explosión se registró la tarde de este sábado 21 de febrero 2026 en un estudio de yoga y spa, ubicado en un pequeño centro comercial en la colonia El Colli urbano, en Zapopan, Jalisco.

Los hechos se registraron en la Calle Volcán Peña Nevada y Volcán Pico de Quinceo.

De acuerdo con bomberos de Zapopan, una fuga de gas en los ductos de un estudio de yoga y spa fue lo que ocasionó la explosión.

La onda expansiva alcanzó 50 metros a la redonda.

Negocios afectados en plaza comercial

Alrededor de 20 negocios ubicados en una pequeña plaza comercial se vieron afectados, entre ellos un gimnasio, restaurantes, pastelerías, tiendas naturistas, barbería entre otras.

A pesar de lo aparatoso de la explosión, no hubo personas lesionadas.

