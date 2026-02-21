Inicio Estados Se Registra Explosión en Estudio de Yoga en Zapopan, Jalisco

Se Registra Explosión en Estudio de Yoga en Zapopan, Jalisco

Hasta el momento no se reportan lesionados por el siniestro; alrededor de 20 negocios ubicados en una pequeña plaza comercial se vieron afectados

Explosión en Zapopan Hoy

Así quedó el estudio luego de la explosión. Foto: Especial

Una explosión se registró la tarde de este sábado 21 de febrero 2026 en un estudio de yoga y spa, ubicado en un pequeño centro comercial en la colonia El Colli urbano, en Zapopan, Jalisco.

Los hechos se registraron en la Calle Volcán Peña Nevada y Volcán Pico de Quinceo

De acuerdo con bomberos de Zapopan, una fuga de gas en los ductos de un estudio de yoga y spa fue lo que ocasionó la explosión. 

La onda expansiva alcanzó 50 metros a la redonda.

Negocios afectados en plaza comercial

Alrededor de 20 negocios ubicados en una pequeña plaza comercial se vieron afectados, entre ellos un gimnasio, restaurantes, pastelerías, tiendas naturistas, barbería entre otras. 

A pesar de lo aparatoso de la explosión, no hubo personas lesionadas.

Noticia en desarrollo

