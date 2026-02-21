Fuerte Incendio en Bodega cerca del Metro Múzquiz en Ecatepec Moviliza Cuerpos de Emergencia

La tarde de este sábado, una intensa movilización de los servicios de emergencia se registra en el municipio de Ecatepec de Morelos, tras el reporte de un incendio en una bodega ubicada en la colonia Valle de Guadiana.

El incidente ocurre en una zona estratégica y de alta afluencia, en las inmediaciones de la estación Múzquiz, perteneciente a la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con las primeras imágenes captadas por vecinos y transeúntes, el fuego generó una columna de humo negro que se elevó varios metros hasta ser perceptible desde colonias aledañas y por automovilistas que circulan sobre la Avenida Central (Carlos Hank González).

Control de daños

En las imágenes se observa la cercanía del siniestro con zonas arboladas y cableado de alta tensión, lo que incrementó la urgencia de la intervención. Los Bomberos de Ecatepec arribaron al lugar para iniciar las labores de sofocación y evitar que las llamas se propaguen a predios contiguos o afecten la infraestructura eléctrica que corre paralela a las calles de la colonia.

Hasta el momento, las unidades de emergencia trabajan en el enfriamiento de la estructura para permitir el acceso al núcleo del incendio. La zona permanece bajo resguardo de elementos de seguridad para facilitar el paso de las motobombas y pipas de agua.

Aunque la columna de humo sugiere la combustión de materiales altamente inflamables dentro de la bodega, las autoridades aún no han confirmado el tipo de mercancía o materiales que se resguardaban en el inmueble, ni se han reportado personas lesionadas de manera oficial.

