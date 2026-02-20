Incendio Forestal Provoca Desalojo de Universidad en la Mixteca de Puebla

La tarde de este viernes 20 de febrero de 2026 un incendio forestal fuera de control en inmediaciones del campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en el municipio de Chiautla de Tapia provocó su evacuación.

De acuerdo con las autoridades universitarias, ninguna persona de la comunidad estudiantil resultó lesionada durante el desalojo y se descartaron daños estructurales en el edificio.

Incendio forestal provoca evacuación de Campus de la BUAP en Chiautla de Tapia, Puebla

Fue durante la tarde de este viernes que se originó un incendio forestal en las inmediaciones del campus de la BUAP ubicado en el municipio de Chiautla de Tapia, provocando su evacuación inmediata.

A través de un comunicado en redes sociales, las autoridades universitarias descartaron daños estructurales o que algún integrante de la comunidad estudiantil resultara lesionado.

Además, la universidad agradeció a las autoridades municipales y estatales, así como de de Protección Civil de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) ya que trabajaron en conjunto para controlar rápidamente el incidente.

Combaten incendio forestal en cerro de Oriental, Puebla

Una columna de humo de varias decenas de metros de altura generó un fuerte incendio en el cerro de la Colonia San Antonio Virreyes del municipio de Oriental en Puebla, entre las comunidades de Cuyoaco y Libres.

La tarde de este viernes, usuarios de la carretera Perote–Puebla con dirección a la capital poblana, reportaron el siniestro, cuyo fuego se está propagando por la vegetación.

Se Incendia Choza Improvisada en Tiradero de Colonia Villa Frontera de Puebla

Hasta el momento elementos de Protección Civil y Bomberos del estado se encuentran combatiendo las llamas para mitigar los riesgos para la población.

