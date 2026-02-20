Incendio en Bodega de Tarimas Provoca Temor por Cercanía con una Gasera en Puebla

La madrugada de este viernes 20 de febrero ocurrió fuerte incendio al interior de una bodega de tarimas ubicada en el "Aserradero Cravioto" en la salida de Chignahuapan-Tlaxco, a un costado de una gasera.

Las inmensas llamas y la gran columna de humo alertó a los habitantes quienes se acercaron con la intención de apagar el siniestro antes de que llegará a la gasera, sin embargo, el incendio era de tal magnitud que fue necesaria la intervención de autoridades especializadas.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil, informó que el incendio fue atendido de manera coordinada con bomberos de Chignahuapan y Zacatlán, así como elementos de Seguridad Pública, personal municipal y voluntarios.

Realizan labores de mitigación de riesgo ante incendio en bodega de tarimas en el "Aserradero Cravioto"

De acuerdo con el reporte oficial, al corte de las 7:23 a.m. el fuego estaba controlado en un 50% y descartaron que hubiera personas lesionadas, sin embargo, los trabajos de liquidación y prevención de riesgos continuaron con el fin de salvaguardar a la sociedad.

En el lugar realizaron labores de enfriamiento y remoción de material para evitar que las llamas se propagaran a zonas aledañas, debido a la cercanía con instalaciones de almacenamiento de gas, lo que representó riesgo potencial.

Autoridades exhortaron a la población a no acercarse a la zona, mientras continúan los trabajos para la total liquidación del incendio. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro y el total del daños materiales.

Autoridades de Protección Civil de Puebla dieron a conocer que el incendio en el Cerro de Amalucan fue controlado y sofocado en su totalidad con una afectación aproximada de 50 x 100 metros de pasto seco y basura.

Personal de la Policía Estatal Bomberos dejó sin riesgo para la población el área afectada gracias a su atención inmediata; Se exhorta a la población a mantenerse lejos de este tipo de siniestros y llamar de inmediato al número de emergencias 9-1-1.

Con información de Genaro Zepeda

