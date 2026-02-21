"Se Prevé Ambiente Muy Caluroso": Ésta Será la Temperatura Más Alta en CDMX y Edomex Hoy

Se espera otro día cálido para la Ciudad de México y Estado de México. Al menos así lo pronostican las autoridades meteorológicas. Para hoy, sábado 21 de febrero 2026, se prevén altas temperaturas en la capital del país y la zona metropolitana, que incluso ya generan dudas sobre ¿hay ola de calor en CDMX? En N+ te contamos los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado que la circulación del sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país, aunque el frente frío 37 seguirá recorriendo parte del territorio nacional.

Las condiciones climatológicas, como el sistema, no solo dejarán afectaciones en el tiempo, sino que también pueden afectar la acumulación de contaminantes debido a vientos débiles. Por ello, te recomendamos mantenerte al tanto de si se activa la contingencia ambiental, tras días con muy mala calidad del aire.

¿Cuál será la temperatura más alta en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero 2026?

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Ciudad de México, este sábado se prevé ambiente muy caluroso, cielo parcialmente nublado y sin lluvia, vientos de componente Norte 10 a 25 km/h con rachas cercanas a 50 km/h.

Por su parte, el pronóstico del SMN indica que en el Valle de México se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado, con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México para la tarde de este sábado 21 de febrero 2026.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

¿Hay ola de calor en CDMX?

Hasta el momento, no se ha registrado la presencia de una ola de calor en la Ciudad de México ni en la zona del Valle de México. No obstante, el SMN informó de la primera onda de calor en Jalisco, la cual persistirá con sus efectos este sábado.

Para hoy, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °Celsius en: Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

