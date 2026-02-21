¿Sigue la Contingencia Ambiental Hoy, 21 de Febrero 2026 en Edomex y CDMX?

Tras una semana marcada por altos niveles de ozono y restricciones extraordinarias debido a la contingencia ambiental aplicada en varios días, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) intentan recuperar su ritmo.

A pesar de que el cielo se observa despejado en varios sectores, surgen dudas de si hoy sábado 21 de febrero de 2026, con las condiciones actuales, podremos mantener las actividades al aire libre y realizar nuestros planes de fin de semana sin contratiempos.

¿Por qué hay dudas sobre si hay contingencia ambiental hoy sábado 21 de febrero de 2026?

La pregunta sobre si sigue la contingencia ambiental es debido a que los habitantes del área metropolitana de Ciudad de México tuvimos un periodo de varios días de contingencia.

El pasado 17 de febrero, las autoridades determinaron suspender la Fase I de Contingencia Ambiental que se había mantenido activa debido a una estabilidad atmosférica que impidió la dispersión de contaminantes.

Desde ese martes, cuando se levantaron las restricciones, la ventilación en la cuenca del Valle de México ha mejorado ligeramente. Sin embargo, febrero ha sido un mes difícil; tan solo en lo que va del 2026, la Megalópolis ya ha enfrentado cuatro contingencias ambientales.

¿Sigue la contingencia ambiental hoy, 21 de febrero de 2026 en Edomex y CDMX?

De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), la calidad del aire para este sábado se reporta como Aceptable con un nivel de riesgo moderado en la mayor parte de CDMX y la zona conurbada del Valle de México.

Aunque durante las primeras horas de la mañana hay índices bajos de contaminantes, se espera que conforme avance el día y aumente la radiación solar, la concentración de ozono se eleve. Por el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado ninguna fase de Contingencia Ambiental Atmosférica, por lo que no hay restricciones de ningún tipo para este sábado 21 de febrero de 2026.

Es de destacar que la situación sobre contingencia ambiental podría cambiar por lo que es importante estar al pendiente de la información que dé a conocer la autoridad en las siguientes horas, además en N+ te estaremos informando.

