Invitan en CDMX a Primer Paseo Nocturno con Motivo del Día del Amor y de la Amistad

Para celebrar el Día del Amor y de la Amistad, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México prepara para este sábado 21 de febrero el primer Paseo Nocturno "Muévete en Bici".

La invitación está abierta a personas ciclistas, patinadoras, corredoras y a pie, este sábado de las 19:00 a las 23:00 horas, de acuerdo con la convocatoria publicada.

Los visitantes disfrutarán de 22 kilómetros de recorrido, el cual está marcado de la siguiente manera:

Iniciará en la Fuente de Petróleos, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Seguirá por la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Avanzará por Paseo de la Reforma y Juárez.

Se adentrará por las calles de Venustiano Carranza, López y 5 de Febrero.

El recorrido terminará en la Plaza Tlaxcoaque, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Puntos emblemáticos de la capital

El recorrido está pensado para que los participantes puedan incorporarse en cualquier momento, sin importar la hora, ya que se busca que exploren sitios emblemáticos de valor histórico y cultural.

Primera Sección de Chapultepec.

La glorieta de la Diana Cazadora.

Columna del Ángel de la Independencia.

El ahuehuete.

La Torre del Caballito.

El Zócalo y el Centro de la Ciudad de México.

Quienes no cuenten con bicicleta propia y quieran participar del paseo, de 19:00 a 22:00 horas, el INJUVE ofrecerá préstamo gratuito de bicis en la glorieta del Ahuehuete.

Para promover la actividad física y la vida saludable, se ofrecerá actividades informativas y lúdicas en la Glorieta del Ahuehuete, así como Baile Fitness en la Glorieta de la columna de la Independencia. Así como la Bici escuela a un costado de la Glorieta de la Diana con un horario de 19 a 22 horas.

Con información de N+

ICM