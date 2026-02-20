Cortocircuito Provoca Incendio en Colegio Particular de Sinaloa

Este 20 de febrero se reportó al C4i un incendio por cortocircuito al interior de las instalaciones de un colegio particular ubicado en el sector La Conquista, en Sinaloa. De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro fue atendido inicialmente por personal de la propia institución, que logró sofocarlo utilizando extintores dentro del plantel.

El reporte movilizó al Grupo Interinstitucional, que acudió al lugar para brindar apoyo en materia de seguridad. La emergencia se originó por un cortocircuito, lo que generó la activación de los protocolos correspondientes tras la notificación al sistema de emergencias.

Bomberos verificaron que el incendio se encontrara apagado y revisaron las instalaciones eléctricas.

El Cuerpo de Bomberos colaboró en la ventilación del espacio y en la revisión de la instalación eléctrica, con el fin de descartar riesgos adicionales tras el incidente. Estas labores se realizaron una vez que el incendio había sido extinguido.

La atención permitió verificar las condiciones del inmueble después del cortocircuito y apoyar en la seguridad del plantel. No se detallaron mayores afectaciones en el reporte emitido.

Finalmente, se realizó el llamado a la ciudadanía para hacer uso oportuno y responsable del número de emergencias 911 ante cualquier situación que requiera atención inmediata.

