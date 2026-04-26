Explosión por Fuga de Gas y Onda Expansiva Kilométrica Afectan 6 Viviendas en Tizayuca, Hidalgo

Elementos de Protección Civil de Tizayuca, bomberos y policías atendieron una emergencia por explosión causada por fuga de gas, la cual generó una onda expansiva que se percibió a kilómetros y causó afectaciones en al menos seis viviendas en la colonia Nuevo Tizayuca, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

De acuerdo con un comunicado compartido por el gobierno municipal, el siniestro se registró alrededor de las 16:00 horas. Según señalaron, luego del reporte de la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para la atención del incidente, implementando los protocolos de seguridad y control de riesgos correspondientes.

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Dos personas lesionadas por explosión en Tizayuca

Por este incendio, dos personas resultaron lesionadas, mismas que fueron valoradas en el sitio. Una de ellas fue trasladada por una ambulancia de esta corporación a la Clínica 33 para su atención médica, presentando quemaduras de primer y segundo grado.

Asimismo, se reportó la afectación aproximada de seis viviendas, con daños materiales y estructurales, presentando en algunas secciones colapso parcial.

Personal operativo realizó labores de evacuación preventiva, retirando a la ciudadanía aledaña para evitar mayores riesgos. Alrededor de las 18:00 horas se informó que seguían trabajos de verificación estructural en las viviendas afectadas, a fin de determinar condiciones de seguridad.

Explosión, por acumulación de gas

De manera preliminar, el gobierno municipal señaló que el incidente se atribuye a una posible explosión por acumulación de gas; sin embargo, se encuentran investigando para poder determinar las causas exactas.

Además, se hizo un llamado a la población a evitar la zona y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

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