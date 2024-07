Extorsión y Cobro de Piso Se Apoderan de Chilpancingo: Así es el Modus Operandi

En Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, una de las manifestaciones más comunes de la violencia es el cobro de piso a todo tipo de negocios.

A inicios de 2023, criminales se presentaron vía telefónica con Antonio -nombre ficticio para proteger su identidad- para pedirle dinero como cobro de piso.

Horas después de la llamada, asesinaron a su hermano, dueño de negocios de telefonía en Chilpancingo y quien también había sido amenazado un mes antes.

Antonio, víctima de cobro de piso en enero de 2023, destaca que su hermano recibió una llamada de extorsión, pero no le dio importancia a los avisos.

Los extorsionadores, también por llamada telefónica, le piden a Antonio una cantidad en dólares. En el mismo mensaje, le confirman que no tiene otra que pagar.

Es la cantidad de mil dólares, que son 20 mil pesos , pero hablando se entiende la gente. Nada más no quiero una negativa, no quiero una evasiva

En ese entonces, los grupos delincuenciales de Los Tlacos y los Ardillos peleaban por el control de la capital guerrerense. En la llamada, Los Tlacos se adjudicaron dos ataques para amenazar a Antonio.

Antonio comenta que los criminales le fueron bajando la tarifa y se convirtió en una negociación, e incluso dice que toma la extorsión como un juego que no pasaría a mayores.

Fueron bajando la tarifa. '¿Cuánto traes? ¿Tienes 5 mil, deposítame 5 mil?' Es como un estira y afloja.'Sabes qué, no tengo los 5 mil', '¿cuánto traes, de cuánto dispones?'. Yo, en ese momento, lo tomo igual como juego, como alguien que no va a hacer más

Antonio platicaba con su hermano mientras hablaba con el extorsionador y ambos decidieron colgar. La tarde de ese día, una persona con casco pasó más de una vez frente a uno de los negocios donde el hermano hablaba con alguien más, y le disparó seis balazos.

Realmente, no le tomamos importancia y no, tristemente, no nos dimos cuenta de que a mi hermano lo estaban siguiendo, que estaban analizando sus movimientos

Su hermano falleció esa noche. La familia denunció y una persona, que confesó ser la agresora, está bajo proceso. El presunto victimario explicó que hizo la ejecución por un poco de droga.

Antonio señala que después del asesinato de su hermano siguieron recibiendo llamadas hasta junio de ese año, cuando siete cuerpos fueron abandonados frente a la presidencia municipal de Chilpancingo. Entre ellos, una persona que decía trabajar para Los Tlacos.

El mismo mes, la alcaldesa Norma Otilia Hernández apareció en otro video con el supuesto líder de Los Ardillos, Celso Ortega, aunque ella rechazó cualquier vínculo con el criminal.

Empresarios de Chilpancingo señalan que el cobro de piso en la capital del estado se da más a giros informales, pero los negocios formales también han recibido llamadas de supuestos grupos delincuenciales. Además, han tenido que cambiar sus dinámicas de trabajo.

Iván Salgado, presidente de la COPARMEX Chilpancingo, afirmó que lo que predomina es la extorsión telefónica. Para hacer frente a las amenazas, han modificado sus horarios de trabajo.

Antonio responsabiliza a las autoridades por la inseguridad que se vive en la capital de Guerrero. Y lamenta que estén en una encrucijada, pues tienen temor, pero necesitan conseguir sus ingresos.

Hay miedo. Desafortunadamente, es algo que no podemos evitar, no podemos dejar de trabajar tampoco. Vivimos con miedo, sí, de que vuelva a suceder lo mismo, ahora con otro integrante de la familia o incluso con algún empleado o compañero de trabajo; pero no (lo) podemos evitar, si las autoridades no ponen un alto, ni siquiera dan la cara cuando algo así pasa