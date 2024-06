Familiares Recuerdan a Jóvenes Que Murieron en el Antro Rich de San Luis Potosí

Familiares y amigos de las víctimas del accidente en el antro Rich de la Ciudad de San Luis Potosí, donde fallecieron dos jóvenes y 15 más resultaron lesionados después de que se venciera un barandal de vidrio en un segundo piso, se concentraron afuera de la Plaza Alttus, para exigir justicia y castigo para los responsables.

Poco a poco comenzaron a llegar después de las siete de la noche para colocar flores y veladoras en las escaleras de la explanada de la plaza que aún tiene los sellos de clausura y donde permanecen los cristales rotos.

Ramón Infante, padre de Manuel, el joven de 22 años que perdió la vida en el accidente, recordó a su hijo y dijo que la corrupción permitió la operación de ese lugar.

Los familiares como Ramón y amigos exigieron justicia y castigo a los responsables de que ocurriera este accidente el fin de semana pasado.

En tanto, Carlos Alonso, primo de Rodrigo Espinoza Alonso, quien falleció en el lugar, confirmó que el día del accidente había unas 700 personas queriendo ingresar al lugar y no había restricción.

Estaban empujando inclusive por lo mismo que no los dejaban entrar, ya empezaron empujones, de hecho, hay dos chavos en los videos que se andan buscando por lo mismo de los empujones; ya no supimos para dónde corrieron. No había ningún tipo de protocolo, de hecho, al establecimiento no nos dejaban entrar y yo mismo hice la recomendación de que deberían de poner por lo menos dos de seguridad desde la planta de abajo porque ya no había cupo que mejor se mantuviera una distancia. Sí había menores de edad, mi primo era menor de edad, tenía 17 años, había más menores de edad, hasta de 15 años había