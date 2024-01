Familias de Marineros Desaparecidos por Otis Denuncian Falta de Apoyo

El gobierno federal presentó una actualización del programa de reconstrucción en Acapulco tras el paso del huracán Otis, en el cual se indica que 127 hoteles ya reactivaron sus servicios y que los apoyos entregados para limpieza y reconstrucción alcanza el 97 % del censo de afectados.

Además se mantiene la cifra de 52 muertos y 32 desaparecidos, algunos de ellos marineros encargados de cuidar yates privados.

Las familias de los marineros desaparecidos sostienen que los dueños de esas embarcaciones los han dejado a su suerte.

Tal es el caso de Laura Márquez, madre de César Iván Díaz Márquez, quien relata la situación con su hijo:

Yo le pedí a él que se retirara y él me contestó que no podían retirarse, que el dueño les había pedido: 'Tienen que cuidar la embarcación', de lo contrario no les pagaban su salario

La noche que impactó Otis en Acapulco, Iván Díaz se quedó a defender el yate Hendrix, del que era marinero; el barco, como muchos otros, no resistió y en su interior, Iván murió.

Dos meses después, la familia denuncia que no ha recibido indemnización alguna por parte de los dueños.

"No se ha hecho responsable de ningún gasto e inclusive le quedaron debiendo a él quincenas, tres quincenas atrasadas; por eso, ellos tenían que estar ahí”, indicó la madre de César.

A bordo del barco también estaba el capitán Ricardo Pérez, cuya familia está en el desamparo tras su fallecimiento.

Así lo explica su esposa:

Él me dijo que tenía que bajar a cuidar su barco por indicaciones de los señores, que es el señor Joe Luna y el socio Marcos Antonio Cortés. Días después, ya perdí contacto con ellos, me bloquearon, el señor Joe lo único que me dijo, que él no podía hacer nada porque estaba en Estados Unidos y el señor Marcos me dijo casi lo mismo, que él no podía hacer nada