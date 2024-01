Nutrióloga del IMSS Engaña a su Novio y lo Golpea por Terminarla

Alan Pacheco fue agredido por su pareja, una mujer identificada como Aranzazú, quien es nutrióloga del Hospital General 20 La Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron a plena luz del día el pasado 5 de enero en la colonia El Cerrito, al sur de Puebla. El momento en el que la mujer agrede al hombre quedó grabado por cámaras de vigilancia de la zona.

Según relató la víctima, Aranzazú comenzó a golpearlo a puño cerrado en diversas partes del rostro para después provocarle lesiones en el cuello y nariz, esto luego de que él decidiera terminar la relación por una presunta infidelidad.

Al momento de tomarla, me empieza a picar en el cuello con las llaves, y me empieza a decir que no sabía de lo que era capaz y que me iba a matar. Al yo ver esta acción y sentir los piquetes en el cuello, pongo mi brazo y me empieza a cortar.