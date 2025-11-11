Frente Frío 13 Deja Sin Luz a Usuarios: Servicio de Electricidad Está Afectado en Estos Lugares

El frente frío número 13 y a la masa de aire ártico que lo impulsa, ya han causado afectaciones en varios estados del país. Te decimos dónde dejó sin luz a miles de usuarios.

Mediante redes sociales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que derivado del frente frío número 13, que ayer provocó lluvias y viento intenso, se afectó el suministro eléctrico en tres estados del país, estos son:

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Trabajos para restablecer servicio eléctrico

Luego de este incidente por el frente frío número 13, la CFE ha realizado los trabajos correspondientes para restablecer el servicio, por lo que al corte de las 6:00 horas de hoy:

Se restableció el servicio al 100% en Oaxaca y Tabasco.

Mientras que en Chiapas el avance es del 64.3%.

#CFEInforma | Derivado del Frente Frío No. 13, que provocó lluvias y vientos intensos, se ha afectado el suministro eléctrico en algunas partes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. A las 06:00 horas se ha restablecido al 74.5% de los afectados.



Al momento, se ha restablecido al 100%… — CFEmx (@CFEmx) November 11, 2025

¡Toma precauciones! Porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la noche del jueves 13 de noviembre y madrugada del viernes, se pronostica la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío, el número 14.

Con información de N+

