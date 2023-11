AMLO Prevé que Acapulco Esté Listo en Febrero para el Abierto Mexicano de Tenis

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió este jueves 9 de noviembre de 2023 que en Acapulco habrá 3,000 cuartos de hotel en marzo próximo y se celebrará el Abierto Mexicano de Tenis en febrero después de una reunión con empresarios turísticos para la reconstrucción tras el paso del huracán Otis.

“Ayer estuvimos reunidos con empresarios y están ayudando y también ya llegamos al acuerdo para que se tengan más de 3,000 habitaciones para marzo y abril, que inicie el Tianguis Turístico, ya está el compromiso de Juan Antonio Hernández, que tiene dos o tres hoteles, para que empiecen a funcionar”, declaró el mandatario.

En su conferencia mañanera, también reveló que mantendrá en Acapulco el Abierto Mexicano de Tenis, uno de los principales torneos de este deporte en México, aunque apenas el miércoles trascendió que los organizadores analizaban sedes alternas.

Va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco, en febrero, y me decía (Hernández) que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis, me comprometí a tratarlo aquí.