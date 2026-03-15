Incendio Consume Recicladora de Las Juntas, Tlaquepaque, Jalisco

Elementos de emergencia atendieron un incendio registrado en una fábrica recicladora ubicada en la colonia Las Juntas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con información de Protección Civil de Jalisco, el siniestro se presentó al interior de las instalaciones donde se almacenaba material reciclable. Tras el reporte, al sitio se movilizaron bomberos y personal de protección civil para realizar labores de control y sofocación del fuego.

El director de Operaciones de la dependencia, Ignacio Aguilar, informó que dentro de la recicladora se quemó material combustible como papel y plástico, lo que generó el incendio. Además, señaló que el fuego provocó daños en parte de la estructura metálica del inmueble.

Agregó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas derivado de este incidente. Sin embargo, indicó que aún se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para determinar cómo comenzó el fuego.

No existe riesgo de propagación

El funcionario también señaló que no existe riesgo de propagación del incendio hacia otras instalaciones cercanas, ya que los equipos de emergencia lograron contener las llamas en el área afectada.

En la zona permanecen elementos de seguridad pública para garantizar las condiciones de seguridad durante las labores de los cuerpos de emergencia y del personal que participa en las tareas de control y enfriamiento del lugar.

Las autoridades mantienen vigilancia en el sitio mientras concluyen los trabajos para extinguir por completo el incendio y evaluar los daños en la recicladora.

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