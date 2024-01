Mujer Roba Tienda y Se Agarra a Golpes con Policías para Evitar Detención

¡Se dieron con todo! Una mujer que fue sorprendida robando una tienda departamental, protagonizó una pelea con policías, por lo que ahora es conocida como Lady Coppel.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el Centro Histórico de Puebla, cuando la joven al ser descubierta, trató de defenderse.

Noticia relacionada: Mujer Acusada de Robo en Tienda Se Desnuda para Probar que No Llevaba Nada

En las imágenes, se observa cuando la presunta ladrona, le indica a las autoridades que ya entregó los objetos que había tomado.

Sin embargo, un integrante del personal de seguridad le pidió que se retirara, pero no salió como esperaban, pues la mujer se molestó por esa indicación y se fue a los golpes con los guardias del lugar y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla.

En el video que captó el momento exacto del nacimiento de Lady Coppel, también se aprecia cuando mujeres policías se incluyen a la pelea campal dentro de la tienda.

Hasta el momento se desconoce si la mujer obtuvo alguna sanción por las agresiones contra los servidores públicos.

El clip causó varias opiniones en redes sociales, ya que no es el primer caso donde una presunta “fardera” ocasiona un zafarrancho en un establecimiento.

Lo anterior, porque hace unas semanas sucedió un hecho similar al de Lady Coppel, pero en un supermercado con Lady Aurrera.

Cada día me siento tan seguro con el actuar tan profesional de las corporaciones policiacas.

Jajajaja se pasan, para qué se llevan lo que no es suyo. Si tienes para comprar bien, si no, mejor no entres a las tiendas.