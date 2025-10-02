Linchan y Queman a Presuntos Extorsionadores en Santa María Texcatitlán, Oaxaca

En Oaxaca, cinco presuntos extorsionadores fueron linchados, asesinados e incinerados presuntamente por agredir a una comerciante en la comunidad de Santa María Texcatitlán, Oaxaca, municipio ubicado a unas 3 horas de la capital del estado, en la región de la Cañada.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que las autoridades intervinieron tras recibir el reporte de la desaparición de una persona, que iba acompañada de cuatro más, cuando se trasladaron a Texcatitlán.

Sin embargo, después se supo que las víctimas pertenecían a un presunto grupo delincuencial que se dedicaba a realizar préstamos 'gota a gota', con los que pretendían cobrar intereses altos a quienes les solicitaban dinero.

Supuestamente, a eso habían ido a Texcatitlán, cuando presuntamente agredieron a la mujer, quien, tras pedir auxilio en la comunidad, fueron detenidos por los mismos pobladores.

Después de ser aprehendidos, los presuntos extorsionadores fueron linchados y después de perder la vida, fueron llevados a un costado de la carretera, donde les prendieron fuego.

Autoridades

Según el comunicado de la Fiscalía de Oaxaca, los cuerpos de las cinco víctimas serán sometidos a pruebas de ADN para poder ser identificados.

Al respecto, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca indicó:

Ya la Fiscalía emitió un comunicado y está realizando las investigaciones pertinentes, hoy se comentó en la mesa de seguridad, el tema y lo que ahí se informó es que la Fiscalía está ya en la investigación y pronto dará a conocer sobre estos hechos, sí es lamentable lo ocurrido allá en Santa María Texcatitlán

Después del linchamiento, personal de la Policía Estatal y la Guardia Nacional se trasladaron al municipio de Texcatitlán para garantizar la seguridad y hasta ahora, no hay reportes de personas detenidas.

Con información de Jorge Morales

LECQ