Masacre en Salvatierra: Entregan a Familiares los Cuerpos de los 12 Jóvenes Asesinados

Fueron entregados a sus familiares los cuerpos de los 12 jóvenes asesinados en un ataque armado en Guanajuato. Son velados y se espera que en las próximas horas sean sepultados.

El señor Antonio recuerda a su hijo José Antonio de Jesús, de 26 años, egresado de la Universidad de Guanajuato como contador. El muchacho fue asesinado la madrugada del domingo junto con otros 11 jóvenes, durante una posada que se realizó en la exhacienda San José del Carmen, en el municipio Salvatierra.

Era un joven deportista, contador público, un muchacho de bien. Traigo el dolor todavía cargando y dice uno 'no se vale', no sabe uno ni a quién reclamarle, ni a quién decirle, hay mucha impotencia.

En el mismo sentido añadió que "se perdió un gran hijo. Siempre hemos tratado de ser gente de bien. La manera en que sucedieron los hechos. Los acribillaron completamente una forma muy artera".

Desde el aire fueron captadas imágenes de cómo quedaron las mesas, la comida y las sillas donde cerca de 50 jóvenes convivían al momento de ser atacados.

Según las versiones de personas, varios hombres pretendían estar en la posada, pero nadie los conocía, por lo que los sacaron y cerca de las 3 de la mañana regresaron y les dispararon. Llevaban chalecos y armas de grueso calibre. Este fue un relato anónimo.

Llegó una camioneta con sujetos que pensaron que era una fiesta a la que se podía ingresar, pero les dijeron que no, que era un evento privado, que se fueran, que no podían estar ahí y entonces se retiraron. Pero regresaron, dicen que les llegaron por los tres lados, que no hubo manera, que la orden fue acabarse a todos, pues ya nada más