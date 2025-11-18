Matan en su Casa a Excandidato a Edil de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Pedro González, "Pillica"

El excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Pedro González Rodríguez, "Pillica", fue asesinado esta madrugada del 18 de noviembre de 2025, en su casa en Villa Comoapan.

De acuerdo con los reportes policiacos, el ataque ocurrió esta madrugada a las 2:00 horas, cuando los asesinos ingresaron a la fuerza a su casa, aunque la víctima intentó escapar, lo alcanzaron y acabaron con su vida.

Desde 2021, Pedro González Rodríguez, "Pillica", aseguraba que era amenazado de muerte por su candidatura en San Andrés Tuxtla.

Así asesinaron a Pedro González 'Pillica'

Pedro González 'Pillica', de 65 años, excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz, estaba descansando cuando hombres armados forzaron la puerta de su casa y dispararon.

La víctima al percatarse, intentó escapar de la balacera y corrió hacia la parte de arriba del inmueble, pero fue alcanzado y asesinado a balazos en la azotea de su casa. El cuerpo quedó en esa zona y los agresores huyeron.

Los vecinos dieron sus testimonios y relataron que se escucharon detonaciones de armas cortas y largas.

¿Quién era Pedro González 'Pillica'?

Pedro González Rodríguez 'Pillica' era reconocido entre los habitantes en Villa Comoapan, porque haber sido agente municipal de la comunidad y fue un referente en su localidad.

En 2021 decidió postularse como candidato a la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla por el partido Unidos por Veracruz. En los comicios más recientes estuvo en el proceso electoral de forma activa impulsando al partido Morena, y reforzó su presencia en la vida política en esa zona.

Al darse a conocer su asesinato, en redes sociales se compartieron mensajes de indignación y condolencias y lo reconocieron como líder comunitario con fuerte arraigo.

Por ejemplo, en la página de Facebook “Villa Comoapan”, habitantes exigieron más seguridad y la presencia de fuerzas federales por considerar que hay un aumento en los hechos violentos.

Investigan asesinato del “Pillica”

Las autoridades de Veracruz ya abrieron una carpeta de investigación. La Policía municipal acordonó la zona para las labores de peritos de la Fiscalía de Veracruz para la revisión de campo y las indagatorias.

Con información de N+

